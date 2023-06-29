Німеччина

Крім "биків" у послугах 22-річного футболіста зацікавлена Барселона.

Захисник Феєнорда Лютсарел Гертрейда може продовжити свою кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "биків" повністю займеться переговорним процесом щодо трансферу 22-річного голландця після завершення переходу в оренду хавбека Ліверпуля Фабіу Карвалью.

Також наголошується, що у послугах Лютсарела зацікавлена Барселона.

Минулого сезону Гертрейда провів 41 матч, у яких забив три м'ячі та віддав три результативні передачі.