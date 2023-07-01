Італія

Італійський клуб готовий розглянути можливість переходу.

Генеральний директор Інтера Беппе Маротта розповів про статус перемовин між клубом та Манчестер Юнайтед щодо Андре Онана.

"Манчестер Юнайтед підтвердив нам, що вони зацікавлені в Андре Онана. Ми чекаємо офіційної пропозиції найближчими днями, а потім вирішимо, як реагувати.

Наш директор П’єро Аусіліо працює над угодою, але офіційної заявки від Манчестер Юнайтед на даному етапі ще немає", — наводить слова Маротти Фабріціо Романо з посиланням на Sky.

У цьому сезоні Андре зіграв 41 матч, пропустивши 36 голів та провівши 19 зустрічей "на нуль".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер хоче отримати за свого голкіпера не менше ніж за 50 мільйонів євро