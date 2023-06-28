Україна

Клуб Серії А вже давно стежить за футболістом донецької команди.

Воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" розглядає 21-річного українця як потенційну заміну Андре Онана, який може перебратися в Манчестер Юнайтед.

Зазначається, що італійський клуб давно стежить за футболістом і "нерадзуррі" сподіваються, що Шахтар буде лояльним, оскільки контракт Анатолія розрахований до літа наступного року і він не хоче його продовжувати.

Також Трубіна хотів придбати Удінезе, але сума у розмірі шести мільйонів євро не влаштувала "гірників".

Крім українця Інтер розглядає кандидатури Яна Зоммера, Кейлора Наваса та Уго Льоріса.

Раніше про інтерес Інтера та кількох інших клубів повідомляв агент Трубіна.