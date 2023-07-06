Боснієць перебрався в Серію А.
Сеад Колашинац, фото Аталанта
06 липня 2023, 19:59
Аталанта продовжує працювати над підсиленням складу перед початком наступного сезону.
Як повідомляє офіційний сайт "бергамасків", новачком команди став боснійський захисник Сеад Колашинац.
Сторони підписали угоду на чотири роки — до літа 2027 року. Трансфер пройшов на правах вільного агента з Марселя.
У минулому сезоні Сеад Колашинац провів на клубному рівні 41 поєдинок, у яких він забив чотири голи та віддав один асист.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аталанта планує підсилити центр захисту гравцем Верони.