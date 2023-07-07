Італія

Колишній півзахисник Інтера знайшов собі новий клуб.

Монца продовжує активно працювати під час літнього трансферного вікна задля посилення складу.

Як повідомляє офіційний сайт клуба, новачком команди став півзахисник Роберто Гальярдіні, який раніше виступав за Інтер. Трансфер відбувся на правах вільного агента.

Зазначимо, що в минулому сезоні італійський футболіст відіграв 29 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер націлився на футболіста Монци Карлоса Аугусто як нового лівого захисника.