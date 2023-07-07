Захисник перебрався в стан "змій" на постійній основі.
Франческо Ачербі, getty images
07 липня 2023, 22:26
Інтер проводить перемовини щодо продажу Андре Онана в Манчестер Юнайтед, проте не забуває й про збереження оборонних ресурсів команди.
Як повідомляє офіційний сайт італійського гранда, Франческо Ачербі став повноцінним гравцем команди — його викупили у Лаціо.
Контракт 35-річного гравця з клубом діє до червня 2025 року.
Фінансові деталі угоди не розголошуються, проте повідомляється
Нагадаємо, раніше Інтер намагався домовитись про знижку з Лаціо для повноцінного трансферу Франческо Ачербі.