Італія

Повернення клубу до "еліти" може супроводжуватись якісним придбанням.

Появі нападника Матео Ретегі, який не грав у жодному італійському клубі за свою нетривалу професійну кар’єру, у полі зору місцевої преси потрібно віддячувати головному тренеру національної збірної Роберто Манчіні, якому знадобився новий нападник.

Саме тому керманич залучив гравця Бока Хуніорс до складу свого колективу на Лігу націй УЄФА та кваліфікацію до чемпіонату Європи-2024, за що він віддячив двома голами в трьох матчах.

Разом із тим, поступово просувається ідея трансферу 24-річного виконавця до італійської Серії A, ось тільки міланський Інтер та Фіорентина, які цікавились такою можливістю, знайшли для себе більш пріоритетні завдання на трансферному ринку.

У підсумку, як повідомляють ЗМІ, цього літа для Ретегі залишається чи не остання можливість переїхати на Апеннінський півострів — трансфер до генуезької Дженоа, яка саме повернулась до найвищого дивізіону під керівництвом тренера Альберто Джилардіно.

Наразі перемовини поміж клубами перебувають на початковій стадії, тоді як за сезон Матео відзначився вже 11 голами та одним гольовим пасом за 22 матчі.