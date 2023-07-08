Італія

Міланський клуб хоче підписати голкіпера.

Воротар Баварії Ян Зоммер може перейти до Інтеру, повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, міланський клуб повідомив мюнхенський про інтерес до швейцарця.

"Нерадзуррі" розпочнуть активну роботу над трансфером, якщо Андре Онана перейде до Манчестер Юнайтед.

Наступного тижня представники німецького клубу проведуть переговори із воротарем. Трансферу Зоммера може стати на заваді той факт, що повернення Мануеля Нойєра після травми відкладається – він може пропустити передсезонне турне.

У сезоні-2022/23 Зоммер провів 19 матчів у Бундеслізі за Баварію.