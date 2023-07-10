Італія

Спонсор продовжив умову з клубом з Італії.

Цього тижня Інтер випустить свою нову форму-2023/24 в рамках розширеного контракту з Nike, який тепер діятиме до 2031 року - оголосив офіційний сайт клубу.

"Нерадзуррі" все ще шукають нового основного спонсора футболки, але доволі хороший дизайн – це те, що додало клубу відчуття стабільності.

Вони співпрацюють з Nike з 1998 року і оголосили про новий контракт, який діятиме до 2031 року.

Він принесе їм приблизно 29 мільйонів євро за сезон – 26 мільйонів євро плюс до 3 мільйонів євро, пов’язаних з продажем продукції. Це однозначне покращення порівняно з попередньою угодою, яка коштувала всього 12,5 мільйонів євро за сезон плюс бонуси від продажів.