Італія

"Фіалки" отримають талановитого новачка.

Фіорентина активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "фіалки" домовились про перехід захисника Емполі Фабіано Парізі.

Стверджується, що угода між гравцем та клубом розрахована на п'ять років.

В минулому сезоні італійський захисник провів 34 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фіорентина активізує перемовини щодо нападника Ретегі.