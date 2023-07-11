"Фіалки" отримають талановитого новачка.
Фабіано Парізі, getty images
11 липня 2023, 09:58
Фіорентина активно працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "фіалки" домовились про перехід захисника Емполі Фабіано Парізі.
Стверджується, що угода між гравцем та клубом розрахована на п'ять років.
В минулому сезоні італійський захисник провів 34 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фіорентина активізує перемовини щодо нападника Ретегі.