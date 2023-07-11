Італія

Угода передбачає право викупу 21-річного гравця.

Емполі у своєму твіттері оголосив про підписання контракту з вінгером Мілана Даніелєм Мальдіні.

Орендна угода з 21-річним італійцем розрахована до кінця сезону.

У контракті також передбачено опцію викупу футболіста, як для Емполі, так і для Мілана.

Минулого сезону Мальдіні виступав за Спецію на правах оренди. За підсумками сезону команда, в якій також виступав українець Віктор Коваленко, вилетіла із Серії А.

На рахунку Мальдіні було 20 проведених матчів та три забиті м'ячі.