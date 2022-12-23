Італія

Футбол знову перейде до Верони.

Свого часу Фабіо Боріні був одним із найперспективніших гравців в італійському футболі. У 16 років його з Болоньї забрало Челсі, також Фабіо встиг за свою кар'єру пограти у Ліверпулі, Мілані, Ромі та ще кількох командах.

У вересні 2020 року Фабіо залишив Верону і до 5 січня 2021 перебував без клубу. Тоді ж йому вдалося у статусі вільного агента перейти до стамбульського Фатіх Карагюмрюк, який за півтора роки очолив Андреа Пірло.

Та доля повернулася так, що Боріні знову може підсилити "еллінів". Принаймні, за інформацією авторитетного італійського інсайдера Ніколо Скіра це питання є майже вирішеним.

"Перехід Фабіо Боріні до Верони з Карагюмрюка на завершальному етапі. Узгоджені персональні умови контракту до червня 2023 року з опцією продовження" — написав журналіст у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні Боріні провів у складі турецького клубу 13 матчів, у яких забив 8 м'ячів.

Нагадаємо, у зворотному напрямку може піти Мерт Четін. Чи йде мова про обмін між клубами — поки незрозуміло.