Італія

Американець близький до переходу в стан "россонері".

Мілан домовився про перехід вінгера Челсі Крістіана Пулішича.

За інформацією Фабріціо Романо, американець приземлиться в Мілані близько 9 ранку за місцевим часом. Медогляд запланований в обід і договір до 2027 року буде підписано ввечері. Сума з бонусами склала понад 20 мільйонів євро. Футболіст підпише контракт до 2027 року.

У минулому сезоні Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Пулішич не хоче переходити в Ліон.