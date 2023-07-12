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Румун отримав посаду головного тренера.

Колишній нападник Ювентуса та збірної Румунії Адріан Муту очолив азербайджанський клуб із Баку Нефтчі, про це офіційний сайт клубу.

Сторони підписали дворічний контракт. Попереднім місцем роботи румуна був Рапід з Бухареста. Також він працював у Волунтарі, Університаті Крайова, Аль-Вахді U-21 та в збірній Румунії U-21.

Нагадаємо, що ФК Нефтчі (Баку), ФК Црвена Звезда (Бєлград) та СК Фенербахче (Стамбул) в рамках підготовки до нового сезону вирушили на територію країни-терориста росії, щоб взяти участь у товариському турнірі.