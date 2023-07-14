Італія

Коментар легенди німецького футболу.

Колишня зірка німецького футболу Мирослав Клозе прокоментував трансфер півзахисника Сергія Мілінковича-Савича із римського Лаціо до саудівського Аль-Хіляля.

"Як на мене, він не в тому віці, щоб робити такий крок. Я б краще побачив його в Англії чи Іспанії. Але це його рішення, і ми повинні його прийняти.

Арабські клуби коли-небудь спокушали Клозе? Ні, але наприкінці кар'єри я міг би поїхати до Китаю. Я відмовився, бо мені було вже 38 років. Я вже вирішив, що якщо закінчу з Лаціо, то зупинюся. Моя сім'я хотіла повернутися до Німеччини", — цитує Клозе TMW.

Сума трансферу Мілінковича-Савича склала приблизно 40 мільйонів євро. У сезоні-2022/23 він зробив 11+8 в усіх турнірах.