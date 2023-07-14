Англія

Черговий гравець МЮ може приєднатись до саудівського клубу.

Захисник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес може змінити клубну прописку, повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, футболіст цікавий саудівському Ан-Насру. На користь потенційного трансферу говорить той факт, що Ерік тен Гаг не розраховує на футболіста в наступному сезоні.

Нагадаємо, що ФІФА заборонила Ан-Насру реєструвати нових гравців. Це рішення розповсюджується на всі операції клубу як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Річ у тім, що свого часу, у 2018 році, Ан-Наср придбав нігерійського нападника Ахмеда Мусу з англійського Лестера за 16,5 млн євро, однак у підсумку заборгував "лисицям" 457 тис. євро + бонуси.

Очікується, що саудівці виплатять гроші і заборона буде знята.