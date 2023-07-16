Іспанія

Стало відомо, чому Барселона та Реал не такі активні на літньому трансферному ринку.

Барселона та мадридський Реал отримали попередження від УЄФА, який нагадав двом іспанським грандам про дотримання правил фінансового фейр-плей. Про це повідомляє The Telegraph.

У своєму листі УЄФА зазначив, що кошти, отримані від продажу майбутніх джерел доходу, включаючи операції з трансляцій та інші медіактиви, не розглядатимуться як законний прибуток у процесі дотримання регламенту ФФП.

Дане рішення чинить сильний тиск на Барселону, яка постійно бореться зі своїм фінансовим становищем, і певною мірою пояснює, чому Реал не такий активний на трансферному ринку після підписання півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.

УЄФА розцінив продаж Барселоною низки майбутніх джерел доходу минулого літа на суму 700 мільйонів євро як борг. Те саме стосується Реала, який мав намір виручити 360 млн євро від майбутніх доходів реконструйованого стадіону Сантьяго Бернабеу американськими інвесторами із Sixth Street.

У фінансових звітах клубів ці авансові грошові виплати в обмін майбутніх доходів були представлені як прибуток.

Ще 400 млн євро Барселона хотіла отримати від майбутніх доходів у 2024 році. Тим часом Реал заявив 122 млн євро у якості операційних витрат, що поставило під сумнів їхній баланс у ФФП.