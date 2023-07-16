Молодий французький опорник приєднався до клубу чемпіонату Італії.
Етьєн Камара (по центру), Удінезе
16 липня 2023, 20:59
Удінезе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого опорного півзахисника Етьєна Камара, права на якого раніше належали Гаддерсфілду із англійського Чемпіоншипу.
20-річний француз підписав із клубом Серії А довгостроковий контракт до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Орієнтовна вартість трансферу молодого гравця до Удінезе наразі невідома.
У минулому сезоні Етьєн Камара провів на клубному рівні 22 поєдинки, у яких він заробив п'ять попереджень.