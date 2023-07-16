Італія

Молодий французький опорник приєднався до клубу чемпіонату Італії.

Удінезе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого опорного півзахисника Етьєна Камара, права на якого раніше належали Гаддерсфілду із англійського Чемпіоншипу.

20-річний француз підписав із клубом Серії А довгостроковий контракт до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Орієнтовна вартість трансферу молодого гравця до Удінезе наразі невідома.

У минулому сезоні Етьєн Камара провів на клубному рівні 22 поєдинки, у яких він заробив п'ять попереджень.