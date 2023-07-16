Україна

Президент завітав до команди.

Президент ФК Динамо Київ Ігор Суркіс напередодні прибув до австрійського містечка Санкт-Фрай-ан-дер-Глан, де продовжує свій збір перша команда "біло-синіх". Про це повідомляється на офіційному сайті столичної команди.

Першим тренуванням, яке відвідав Ігор Михайлович, було вечірнє заняття напередодні матчу з Арісом. Президент поспілкувався із гравцями команди та тренерським штабом, підтримуючи команду під час тренувальних зборів, які традиційно є нелегким етапом підготовки до змагань.

Нагадаємо, в ці хвилини триває матч Динамо та Аріса. За розвитком подій слідкуйте в нашій новині.