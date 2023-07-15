Італія

Іспанський форвард вже зустрічався з головним тренером "вовків" Жозе Моурінью.

Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, послугами 30-річного іспанця зацікавлена Рома, керівництво якої вже веде переговори з агентом футболіста.

Римський клуб пропонує Альваро контракт на чотири роки з окладом у розмірі 4,5 мільйона євро за сезон.

Також зазначається, що головний тренер "вовків" Жозе Моурінью вже провів зустріч із іспанцем, сподіваючись переконати його перебратися до Італії.

Минулого сезону Мората провів 45 матчів, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.