Італія

"Бьянконеррі" хочуть повернути форварда.

Нападник мадридського Атлетіко Альваро Мората може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Зокрема, на форварда претендують Рома і Ювентус.

Як повідомляє сайт Альфредо Педулли, туринці зв'язувалися з оточенням Морати. Також зазначається, що інтерес туринців до свого ексгравця не залежить від можливого підписання Ромелу Лукаку, проте на трансфер іспанця може вплинути майбутнє Душана Влаховича.

Минулого сезону Мората провів 45 матчів, у яких забив 15 голів та віддав три асисти.