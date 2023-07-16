Німеччина

Коуч Баварії — про новачків команди.

Головний тренер Баварії Томас Тухель висловився про новачків своєї команди - Рафаеля Геррейру та Конрада Лаймера.

"Я знаю Рафаеля Геррейру ще за час виступів в Дортмунді. Він дуже розумний на полі й дуже сильний технічно, гравець збірної, він знає лігу та розуміє мову. Він умілий виконавець, може грати на позиції лівого захисника або у півзахисті як шістка чи вісімка. Він хоче вигравати титули з нами, тож його перехід був швидким рішенням.

Конрада Лаймера купили до мого приходу, але я радий, що він тут. Він надзвичайно працьовитий і швидкий, чудово показує себе у боротьбі за м'яч. У мене дуже добре перше враження про нього. Він також блискуче вписується у нашу команду. Крім того, з нами на зборах є кілька молодих гравців, які хочуть проявити себе", — цитує Тухеля sport1.

Нагадаємо, Тухель отримає 150 мільйонів на трансфери.