Іспанія

Німець задоволений початком роботи з іспанцем.

Колишній півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган прокоментував свій перехід до Барселони на правах вільного агента, а також висловився про початок роботи під керівництвом Хаві.

"Це для мене багато означає, чудова можливість продовжувати зростати та вдосконалюватись як гравець. Я неодноразово говорив з Хаві перед підписанням контракту – гадаю, у нас схожі погляди на футбол, ми думали схоже як гравці.

Думаю, ми схожі за характером і складом розуму, ми відмінно порозумілися", – сказав півзахисник.

Раніше підписання Гюндогана прокоментував президент "блаугранас" Жоан Лапорта.