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Юнацький чемпіонат Європи в Мальті наближається до свого завершення.

У Мальті добігає кінця розіграш чемпіонату Європи 2023 року серед юнаків до 19 років.

13 липня було зіграно два півфінали за підсумками яких визначилися фіналісти турніру.

У першому півфіналі збірна Португалії, яка посіла перше місце у групі А, розгромила Норвегію з рахунком 5:0. Перемогу португальцям принесли забиті м'ячі у виконанні Густаво Са, Уго Феліша, Боржеса та Рібейру, який оформив дубль.

Португалія – Норвегія 5:0

Голи: Са, 4, Феліш, 17 (з пенальті), Рібейру, 31, 66, Боржес, 69.

У другому півфіналі Італія, яка посіла друге місце в тій же групі А, була сильнішою за Іспанію з рахунком 3:2. Путівку у фінал для італійців забезпечили голи Віньято, Пізіллі та Ліпані. В іспанців забиті м'ячі на рахунку Барбери та Гасіоровскі.

Іспанія – Італія 2:3

Голи: Барбера, 58, Гасіоровскі, 74 – Віньято, 52, Пізіллі, 66, Ліпані, 85.

Фінал юнацького Євро-2023 пройде у неділю, 16 липня.

Зазначимо, що на груповій стадії турніру Португалія розбила Італію з рахунком 5:1. Востаннє португальці вигравали юнацький Євро п'ять років тому, а Італія не ставала переможцем вже 20 років.