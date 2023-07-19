Італія

Представник Серії В підписав досвідченого француза.

ФК Барі, який у фіналі плей-оф за право зіграти у Серії А поступився Кальярі, оголосив про підписання французького вінгера Жеремі Менеза.

36-річний футболіст підписав контракт на рік з можливістю пролонгації в разі, якщо команда підвищиться у класі.

Менез перейшов до Барі на правах вільного агента. Останні три роки він захищав кольори Реджини, яка фінішувала в минулій кампанії Серії В на сьомому місці.

В минулому сезоні Менез зіграв 34 матчі, забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше футболіст грав за такі італійські клуби як Рома і Мілан.