Україна

Підсумки контрольного матчу з Дніпром-1.

Тренер криворізького Кривбасу Дмитро Кара-Мустафа прокоментував контрольний матч проти Дніпра-1 — 2:2 на другому літньому зборі.

"У першому таймі до першого голу, який ми пропустили, саме Кривбас більше володів мʼячем, більше атакували. Але третій матч поспіль ми "привозимо" собі голи. Пропустивши, хвилин десять не могли відійти від шоку, від нелогічного голу. Після цього поступово все ж вирівняли гру.

А от другий тайм, вважаю, був повністю за нами, було багато моментів у воріт Дніпра-1. Хоча і суперник собі "привозив", у тому числі — автогол. Але й ми повинні були раніше забивати своїми силами: моментів пʼять стовідсоткових у нас точно було. Що ж, в кінцівці, як-то кажуть, суперник "допоміг". Це збори. Треба працювати надалі над реалізацією та над помилками, аби у сезоні їх не повторювати.

Вважаю, в принципі команда фізично до сезону готова", — цитує тренера офіційний сайт клубу.

Кривбас стартує в УПЛ виїзним матчем проти Олександрії. Поєдинок відбудеться 30 липня.