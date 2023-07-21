Італія

Гравець Роми може відправитись в чергову оренду.

Узбекистанський нападник Ельдор Шомуродов улітку 2021 року перейшов до складу римської Роми з генуезької Дженоа за чималі кошти — 18 млн євро, однак заграти під керівництвом португальського фахівця Жозе Моурінью так і не зумів.

З січня 2023 року він провів у складі Спеції на правах оренди. Тепер гравця у своїх лавах хоче бачити новачок Серії А Кальярі. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

"Червоно-сині" хочуть взяти гравця в оренду із правом викупу. Сторони впевнені, що досягнуто домовленості.

Шомуродов за сезон відзначився двома голами та такою ж кількістю гольових передач у 24 іграх.