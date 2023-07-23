Італія

"Неаполітанці" погодили нову угоду з капітаном команди.

Захисник та капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо поставив свій підпис під новим контрактом із клубом, про що заявив президент "неаполітанців" Ауреліо Де Лаурентіс. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, нова угода з 29-річним італійцем розрахована до літа 2029 року.

Джованні зароблятиме близько 3 мільйонів євро плюс 500 тисяч у якості бонусів за сезон.

Минулого сезону Ді Лоренцо провів 47 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.