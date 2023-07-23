"Неаполітанці" погодили нову угоду з капітаном команди.
Джованні Ді Лоренцо, Getty Images
23 липня 2023, 09:59
Захисник та капітан Наполі Джованні Ді Лоренцо поставив свій підпис під новим контрактом із клубом, про що заявив президент "неаполітанців" Ауреліо Де Лаурентіс. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, нова угода з 29-річним італійцем розрахована до літа 2029 року.
Джованні зароблятиме близько 3 мільйонів євро плюс 500 тисяч у якості бонусів за сезон.
Минулого сезону Ді Лоренцо провів 47 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.