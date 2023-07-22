Італія

Сума трансферу становитиме 28 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Вінгер Вільярреала Семюель Чуквезе незабаром може стати гравцем Мілана. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про суму трансферу 24-річного нігерійця, який коштуватиме "россонері" 20 мільйонів євро, а ще вісім мільйонів євро можуть бути представлені у вигляді бонусів.

Зазначається, що футболіст підпише контракт на чотири роки. Офіційне оголошення про трансфер очікується до 24 липня.

Минулого сезону Чуквезе провів 50 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 11 гольових передач.