Сума трансферу становитиме 28 мільйонів євро з урахуванням бонусів.
Семюель Чуквезе, Getty Images
22 липня 2023, 17:59
Вінгер Вільярреала Семюель Чуквезе незабаром може стати гравцем Мілана. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про суму трансферу 24-річного нігерійця, який коштуватиме "россонері" 20 мільйонів євро, а ще вісім мільйонів євро можуть бути представлені у вигляді бонусів.
Зазначається, що футболіст підпише контракт на чотири роки. Офіційне оголошення про трансфер очікується до 24 липня.
Минулого сезону Чуквезе провів 50 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 11 гольових передач.