Італія

Угода з 24-річним голландцем розрахована до літа 2028 року.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником АЗ Тіджані Рейндерсом.

Угода з 24-річним голландцем розрахована до літа 2028 року. У складі "росонері" футболіст виступатиме під 14 номером.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Минулого сезону Рейндерс провів 54 матчі, в яких забив сім голів та віддав десять результативних передач.