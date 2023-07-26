Італія

Італійський клуб підсилює Примаверу.

Мілан оголосив на своєму офіційному сайті про оренду 18-річного захисника Реала Алехандро Хіменеса Санчеса.

Футболіст виступатиме за молодіжну команду Мілана. Після закінчення угоди клуб зможе викупити захисника у Реала. Відзначається, що мадридський клуб залишив за собою опцію зворотного викупу.

Минулого сезону Хіменес провів 7 матчів за Кастіллю у чемпіонаті, відзначившись двома результативними передачами.

До речі, сьогодні Мілан оголосив про оренду Габбії до Вільярреала.