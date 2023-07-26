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Алехандро Хіменес Санчес, ФК Мілан
26 липня 2023, 15:33
Мілан оголосив на своєму офіційному сайті про оренду 18-річного захисника Реала Алехандро Хіменеса Санчеса.
Футболіст виступатиме за молодіжну команду Мілана. Після закінчення угоди клуб зможе викупити захисника у Реала. Відзначається, що мадридський клуб залишив за собою опцію зворотного викупу.
Минулого сезону Хіменес провів 7 матчів за Кастіллю у чемпіонаті, відзначившись двома результативними передачами.
До речі, сьогодні Мілан оголосив про оренду Габбії до Вільярреала.