Нігерієць перебрався в Серію А.
Семюель Чуквезе, фото Мілан
27 липня 2023, 18:34
Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Семюеля Чуквезе з Вільярреала.
Стверджується, що сторони підписали контракт до літа 2028 року. Сума трансферу не розголошується, проте за інформацією ЗМІ склала 20 мільйонів євро відразу та вісім мільйонів євро у вигляді бонусів.
Минулого сезону Чуквезе провів 50 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 11 результативних передач.
Футболіст буде виступати в новій команді під 21 номером.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан оголосив про оренду Габбії до Вільярреала, яка, ймовірно, стала частиною угоди.