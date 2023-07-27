Італія

Нігерієць перебрався в Серію А.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Семюеля Чуквезе з Вільярреала.

Стверджується, що сторони підписали контракт до літа 2028 року. Сума трансферу не розголошується, проте за інформацією ЗМІ склала 20 мільйонів євро відразу та вісім мільйонів євро у вигляді бонусів.

Минулого сезону Чуквезе провів 50 матчів, у яких забив 13 голів та віддав 11 результативних передач.

Футболіст буде виступати в новій команді під 21 номером.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мілан оголосив про оренду Габбії до Вільярреала, яка, ймовірно, стала частиною угоди.