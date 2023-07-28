Італія

Життя нідерландця пішло не тим шляхом.

Мохамед Іхаттарен під час оренди у Аяксі, getty images

Мохамед Іхаттарен під час оренди у Аяксі, getty images

Ювентус у своєму офіційному твіттер-акаунті оголосив про розірвання контракту з 21-річним півзахисником Мохамедом Іхаттареном.

Футболіст певний час вважався одною з головних молодих зірок нідерландського футболу, проте після переїзду в Італію його життя пішло не тим шляхом.

Наступного дня після переходу Мохамеда віддали в оренду в Сампдорію. Проте там зовсім скоро його оголосили у розшук, адже одного дня він не приїхав на тренування. Гравець впав у депресію після смерті батька, і нікого не попередив, повернувся у Нідерланди.

Після цього була невдала оренда в Аякс, а потім про нього заговорили вже через кримінальну історію. 21-річного Іхаттарена затримала поліція. Його підозрюють в нападі на свою колишню дівчину, TikTok-інфлюєнсера Ясмін. У листопаді 2022 року його затримували за погрози.

Зазначимо, що у віці 17 років авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінював футболіста у 22 мільйони євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бенжамен Менді знайшов новий клуб після того, як його визнали невинним у зґвалтуванні.