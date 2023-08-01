Італія

27-річний норвежець продовжить кар'єру в Італії.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Уніона Мортеном Торсбі.

Орендна угода з 27-річним норвежцем розрахована на один рік. Також італійський клуб матиме право викупу футболіста.

Минулого сезону Торсбі провів 27 поєдинків, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Торсбі вже виступав за Сампдорію з 2019 до 2022 року. На його рахунку було 98 ігор, вісім голів та три асисти.