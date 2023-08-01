Ювентус розглядає різноманітні варіанти підсилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Альфредо Педулла, туринський клуб зацікавлений у підписанні голкіпера Парі Сен-Жермен Джанлуїджи Доннарумми.

Туринці спробують підписати італійця в тому випадку, якщо команду покине Войцех Щесни, який зацікавив Баварію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ПСЖ готовий віддати Манчестер Сіті двох лідерів, включаючи Доннарумму, щоб придбати Бернарду