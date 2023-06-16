Ліга націй

Італійський голкіпер вже має 19 зіграних матчів у цьому турнірі.

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма став рекордсменом Ліги націй. Голкіпер збірної Італії провів найбільшу кількість матчів у турнірі — 19 поєдинків.

Нагадаємо, у півфінальному матчі "фіналу чотирьох" Італія з Доннаруммою у воротах поступилась Іспанії (1:2). У матчі за третє місце італійці зіграють із Нідерландами, які в іншому півфіналі поступилися у збірній Хорватії (2:4).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Італія.