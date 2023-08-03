Італія

Півзахисник Фіорентини готовий змінити клуб.

Соф'ян Амрабат продовжує фігурувати в трансферних новинах в поточне літнє вікно переходів.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, півзахисник Фіорентини не хоче переходити в Аль-Ахлі з Саудівської Аравії, а віддає перевагу Манчестер Юнайтед.

У сезоні-2022/23 марокканський півзахисник провів 29 матчів у Серії А за Фіорентину: на його рахунку один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед доведеться заплатити 50 млн фунтів, щоб підписати Амрабата.