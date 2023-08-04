Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Остаточне рішення щодо місця проведення матчу ще не ухвалено.

Збірна України може провести свій домашній матч проти Північної Македонії у рамках відбіркового циклу Євро-2024 у Чехії. Про це повідомляє Sport.cz.

За інформацією джерела, з такою пропозицією до УАФ звернувся празький клуб Славія, який готовий надати "синьо-жовтим" свій місцевий стадіон Фортуна Арена, а також взяти на себе всі витрати на перебування українців у Празі.

Також наголошується, що альтернативним варіантом є столиця Словаччини – Братислава.

Поєдинок між збірними України та Північної Македонії має відбутися 14 жовтня.

Після трьох матчів Україна набрала шість очок та посідає друге місце у групі С після Англії, яка має 12 балів із 12 можливих.

Свій найближчий матч команда Сергія Реброва проведе проти Англії. Ця гра пройде у Вроцлаві, 9 вересня. Потім гостьова гра з Італією — 12 вересня.

Також додамо, що Славія буде суперником Дніпра-1 за третім раундом кваліфікації Ліги Європи, куди дніпряни вилетіли після програшу Панатіакосу у відборі Ліги чемпіонів.