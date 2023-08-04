Італія

Колумбієць спробує свої сили в Серії А.

Фіорентина підсилиться центральним захисником збірної Колумбії Єррі Міною. Футболіст вже не належить Евертону, за який виступав п1ять останніх років.

Як повідомляє Ніколо Скіра, перехід відбудеться на правах вільного агента. Сторони підписали контракт до 2024 року з автоматичним продовженням до 2026-го за виконання певних умов.

Найближчим часом Міна пройде медогляд та офіційно стане гравцем Фіорентини.

У минулому сезоні Єррі Міна провів в АПЛ всього сім поєдинків (596 хвилин), у яких він забив два голи та заробив два попередження.