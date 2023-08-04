Україна

Житомирська команда готується до протистояння з Дніпром-1.

Захисник Полісся Сергій Чоботенко висловився напередодні матчу з Дніпром-1 у 2-му турі УПЛ.

"Перш за все, це збалансована команда, має у своєму складі гравців національної збірної, має індивідуально сильних гравців — лідерів команди, як Піхальонок, Довбик. Тому треба готуватись до цього. Можливо, вони грають не стільки в комбінаційний футбол, а більш за рахунок своїх лідерів, які вміють робити різницю. Тому їх треба нейтралізувати й, думаю, тоді все буде гаразд.

Ця команда грає вже другий сезон у єврокубках і в тому році вони грали в такому ж ритмі. Я думаю, що тоді це було навіть складніше, бо це був їх перший досвід, а зараз вже це досвідчена команда, яка грає через кожних три дні. Але знову ж — це не наші проблеми. Ми повинні дивитись на себе, а вони — нехай самі розбираються", — каже Чоботенко.

Матч Дніпро-1 — Полісся відбудеться в неділю. Початок о 15:00.

Раніше Полісся оголосило про трансфер Назаренка.