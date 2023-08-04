Італія

Наполі ризикує почати захищати титул без свого лідера.

Півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія може пропустити старт сезону, повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, у грузина було діагностовано легку травму коліна, зараз може з'ясуватися, що у грузинського форварда пошкоджено зв'язки. Ймовірно, старт сезону півзахисник пропустить. Зараз футболіст проходить додаткові тести.

Кварацхелія сяяв у своєму дебютному сезоні в Серії А, забивши 12 голів і віддавши 13 результативних передач у 34 матчах чемпіонату, відігравши вирішальну роль у завоюванні їхнього Скудетто.

Раніше повідомлялось, що Ньюкасл може підписати Кварацхелію.