Наполі ризикує почати захищати титул без свого лідера.
ХВІЧА КВАРАЦХЕЛІЯ - GETTY IMAGES
04 серпня 2023, 14:56
Півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія може пропустити старт сезону, повідомляє Tuttosport.
За інформацією джерела, у грузина було діагностовано легку травму коліна, зараз може з'ясуватися, що у грузинського форварда пошкоджено зв'язки. Ймовірно, старт сезону півзахисник пропустить. Зараз футболіст проходить додаткові тести.
Кварацхелія сяяв у своєму дебютному сезоні в Серії А, забивши 12 голів і віддавши 13 результативних передач у 34 матчах чемпіонату, відігравши вирішальну роль у завоюванні їхнього Скудетто.
Раніше повідомлялось, що Ньюкасл може підписати Кварацхелію.