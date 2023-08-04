Україна

Житомирська команда готується до протистояння з Дніпром-1.

Захисник Полісся Богдан Кушніренко висловився напередодні матчу з Дніпром-1 у 2-му турі УПЛ.

"Дуже приємно було стартувати в УПЛ, особливо, якщо врахувати, що ми стартували з домашньої гри. Порадували наших вболівальників. Але ми одразу ж почали готуватись до другого матчу. Звісно, суперник — дуже серйозний, вивчаємо, готуємось, будемо докладати максимум зусиль, щоб здобути позитивний результат. Дуже гарна команда взагалі в цілому, хороший нападник.

Можна виділити повністю всю команду, ми дивились гру з Панатінаїкосом, гра була хороша. Будемо грати у свою гру, витискати максимум та радувати наших фанів", — каже футболіст.

Матч Дніпро-1 — Полісся відбудеться в неділю. Початок о 15:00.

Раніше Полісся оголосило про трансфер Назаренка.