Італія

Гравець має серйозні амбіції стосовно виступів міланського клубу.

Агент Лаутаро Мартінеса зустрівся з директорами Інтера, щоб обговорити нове продовження контракту.

Центрфорварда підвищили до капітана в цьому сезоні після того, як Самір Ханданович пішов після завершення контракту, а Марсело Брозовіч приєднався до Ан-Насра.

"Ми зустрічаємося раз на рік, щоб обговорити загальну ситуацію в Інтері та Лаутаро", – сказав журналістам агент футболіста Алехандро Камано.

"Він капітан Інтера, він дуже щасливий тут, і команда має дуже хороший спортивний проект. Зараз ми говоримо про можливість зробити його ще щасливішим.

Є час поговорити про майбутнє. Лаутаро є одним із найкращих центрфорвардів у світі, але в його серці Інтер і він дуже щасливий тут.

Справа не тільки в грошах. Він надзвичайно конкурентоспроможний і хоче мати команду, здатну кинути виклик усім. Він хоче грати в найкращому Інтері, щоб виграти все".

"Нерадзуррі" вперше за десять років вийшли у фінал Ліги чемпіонів і зберегли Кубок Італії та Суперкубок Італії минулого сезону.