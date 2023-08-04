Лаціо продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт римського клуба, новачком команди став японський півзахисник Дайчі Камада. Перехід відбувся на правах вільного агента.

У минулому сезоні японський півзахисник відіграв 47 матчів за Айнтрахт Ф, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лаціо запропонує Феліпе Андерсону новий контракт.