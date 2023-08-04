Півзахисник перебрався в стан римлян.
Дайчі Камада, фото Лаціо
04 серпня 2023, 22:27
Лаціо продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт римського клуба, новачком команди став японський півзахисник Дайчі Камада. Перехід відбувся на правах вільного агента.
У минулому сезоні японський півзахисник відіграв 47 матчів за Айнтрахт Ф, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лаціо запропонує Феліпе Андерсону новий контракт.