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Хавбек криворізького клубу поділився своїми думками перед грою з Зорею.

Півзахисник криворізького Кривбасу Дмитро Хомченовський прокоментував майбутній матч другого туру УПЛ проти луганської Зорі.

"Готуємось до важкого матчу. Налаштовані реабілітуватись за прикру невдачу у першому турі. Хочемо показати хороший футбол та здобути три очки. Настрій поки 50 на 50, адже поступились у першому турі. Зоря також програла на старті, тому буде справжня битва.

У Зорі завжди сильний колектив, навіть зараз, коли дещо змінився склад. Прийшов новий тренер. Як би там не було суперник — хороший, очікую цікавої напруженої гри.

Чи залишається гра з Зорею для вас такою ж принциповою, як і раніше? Від того складу Зорі залишилось наразі не так багато футболістів. Це — нова команда у порівнянні з тим колективом, коли я там виступав. Але все ж буде цікаво зіграти проти колишнього клубу", - наводить слова Хомченовського прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Зоря — Кривбас відбудеться сьогодні, 6 серпня, о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео онлайн-трансляція матчу.