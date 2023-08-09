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Легендарний чемпіон світу та Європи перебрався в Об'єднані Арабські Емірати.

Колишній півзахисник Барселони Андреас Іньєста став гравцем Емірейтс Клаб з ОАЕ. Про це повідомляє твіттер клубу.

Контракт з 39-річним іспанцем підписано на 1 рік. Також в угоді включено опцію продовження ще на 1 сезон. Півзахисник приєднався до еміратської команди на правах вільного агента.

Попереднім клубом Андреаса був Віссел Кобе, який він залишив у червні, достроково розірвавши контракт із японською командою.

За підсумками минулого сезону Емірейтс поповнив склад учасників вищої ліги ОАЕ, посівши друге місце у Дивізіоні 1.