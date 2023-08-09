Іспанія

Каталонському клубу вкотре запропонували підписати форварда, і такі пропозиції надходять постійно.

Головний тренер Барселони Хаві висловився щодо можливого повернення Неймара з ПСЖ.

"Від мене тут нічого не залежить. Минулого року я вже згадував прізвище гравця з іншого клубу, і вони розсердилися.

Подивимося, що буде до закриття трансферного вікна", – сказав головний тренер Барселони.

Очікується, що підписати бразильця також спробують клуби з Європи, США та Саудівської Аравії.

У минулому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.