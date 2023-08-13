Украина: Вторая лига

Львів'яни святкують перемогу.

Рух-2 зустрічався зі Скалою 1911 в заключному матчі 2-го туру Другої ліги.

Львів'яни не відчули проблем зі здобуттям трьох очок. Наприкінці першого тайму Турко відкрив рахунок, а через три хвилини Рогачов його подвоїв. У другому таймі команди не забивали. Перемога Руху-2 з рахунком 2:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Друга ліга: 23 голи в 3 матчах — Кудрівка знищила ВАСТ, ЮКСА розгромила Кремінь-2, впевнена перемога Звягеля

Після принизливої поразки від Карпат-2 львів'яни здобули перші залікові бали та опинились в середині турнірної таблиці — поряд зі Скалою 1911, яка в першому турі здолала Кудрівку.

Рух-2 – Скала 1911 2:0

Голи: Турко, 45, Рогачов, 45+3.