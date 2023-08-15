Італія

Захисник Аталанти поїде за грошима.

Клуби з Саудівської Аравії продовжують переманювати до себе представників европейських топ-ліг. Захисник Аталанти Меріх Демірал не став виключенням.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, турок вже найближчим часом стане гравцем Аль-Ахлі. Ним також цікавились два клуби АПЛ. Сума трансферу складе 18 мільйонів.

Контракт Демірала з Аталантою розрахований до літа 2026 року. У сезоні-2022/23 турок провів 28 матчів у Серії А: на його рахунку один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Демірал був пріоритетною метою Інтера для посилення лінію захисту.