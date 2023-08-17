Італія

Українець, схоже, повернеться до Італії.

Руслан Маліновський стане гравцем Дженоа, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, Марсель та новачок Серії А узгодили перехід. Подробиці не розкриваються.

Нагадаємо, що цього сезону французька команда провела три поєдинки, і на кожен з них не включила до заявки 30-річного півзахисника.

Минулого сезону Маліновський провів 23 матчі за Марсель у всіх турнірах: на його рахунку два голи та один асист.

Раніше повідомлялося, що Марсель відпустить Маліновського за 12 мільйонів євро.